لقاء عمل مشترك بين حول “تنوع المصادر من أجل طاقة نظيفة واستقرار الشبكة العامة للكهرباء”

بنغازي 29 أغسطس 20198 (وال) – عُقد اليوم الخميس بديوان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بمدينة بنغازي اجتماع ضم وفدا من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالقادر النظيف، مع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور توفيق المنفي.

حيث نقاش الجانبان كيفية إعداد لقاء عمل مشترك لإظهاره بالصورة الصحيحة التي ستكون في مجال الطاقات المتجددة.

هذا وتم خلال الاجتماع تحديد عنوان للقاء الذي سيكون تحت عنوان “استخدام الطاقات البديلة في الدولة الليبية رؤية لعام 2030″، تحت شعار تنوع المصادر من أجل طاقة نظيفة واستقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وتم خلال الاجتماع تحديد المحاور الرئيسة للقاء والمستهدفين من اللقاء وموعد مبدئي لإقامة اللقاء، وتشكيل اللجنة العلمية، واللجنة التحضيرية لورشة العمل وتحديد الجهات الداعمة لها. (وال – بنغازي) ف ع

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