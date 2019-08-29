معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة يدعو العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة الإعمار بالمناطق المحررة

القاهرة 29 أغسطس 2019 (وال) – دعا معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج فى ندوة نظمها اتحاد عمال مصر لتنفيذ الاتفاقيات الأربعة وهي حرية العمل والتنقل والامتلاك وحرية تنقل رؤوس الأموال وإعطاء الأولوية للشركات المصرية ولجيشها المدني (العمالة) لإعادة إعمار ليبيا فى المناطق المحررة التي رصد لإعمارها مليارات.

الحويج أضاف أنه من المعيب ألا تكون العمالة المصرية في مقدمة العمالة التي تأتي إلى ليبيا من أجل إعمارها، مشيرًا إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية ومعهم أوراقهم ولا يعانون من أمراض، وُفقت أوضاعهم من قبل الحكومة الليبية ووزارة الخارجية الليبية.

وتابع معالي الوزير، أنه يأمل زيادة العمالة المصرية ودخولها إلى ليبيا بالطرق الشرعية، مستطردا: الليبيون يعيشون في أمان يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي وأي خروقات أمنية تحدث فهي موجودة في أي مكان بالعالم وليس في ليبيا فقط.

وتحدث أيضا بأن يكون تنظيم العمالة من خلال اتحاد عمال مصر والقوة العاملة حتى يتم تجنب الدخول غير الشرعي للعمالة عن طريق السودان وتونس والبحر وحتى لا تقع هذه العمالة فريسة للتنظيمات الإرهابية وجماعات الإتجار بالبشر. (وال – القاهرة)

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