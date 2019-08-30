مسؤول بجمارك مصراتة : إتلاف 30 حاوية بضائع مختلفة خلال أغسطس

قال رئيس الخزانة بجمارك ميناء مصراتة، أحمد أبوراوي، إنهم أتلفوا 30 حاوية محملة بالبضائع المختلفة خلال شهر أغسطس الحالي، بعد رفضها من قبل الرقابة على الأغذية.

وكان جهاز الجمارك أعلن اليومين الماضيين، إتلاف كميات كبيرة من الحليب الفاسد داخل 21 حاوية (حجم 40 قدم) كانت قادمة من الخارج.

وقال أبوراوي المسؤول أيضا عن لجنة الإتلاف في الميناء في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، اليوم الخميس، إن جميع الحاويات التي تم إتلافها كانت تحوي مواد غذائية غير قابلة للاستهلاك البشري.

وتأتي عمليات الإتلاف للمواد بعد وصول نتائج التحاليل القادمة من مركز الرقابة على الأغذية والتي أظهرت أن جميعها مخالف للمواصفات القياسية المحلية.

وعلى الرغم من ذلك، لا توجد أي إحصائيات حول القيمة المالية لشحنات المواد الغذائية والبضائع التي تم إتلافها خلال هذا الشهر.

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