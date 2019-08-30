رفض شحنة أرز مُورّدة عبر ميناء مصراتة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة رز مُورّدة لمُخالفتها شروط السلامة التي تنص عليها قوانين رقابة الأغذية، حيث احتوت على نسبة مرتفعة من الحبوب المصبوغة باللون البني الداكن، “المتبقعة”.

وحول تفاصيل السلعة، أوضح المركز أنه من نوع أرز طويل الحبة، ويحمل العالمة التجارية “أبو البنت” وصُنع في تايلاندا ووُرّد منها.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن الشحنة رُفضت فور وصولها إلى ميناء مصراتة.

وبلغت كمية شحنة الأرز المُخالفة للشروط 7040 كرتونة مُحمّلة داخل عدد 4 حاويات شحن، وتم حجزها بإيصال رقم 1563111.

ونشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صور عينات من الأرز المضبوط، بيّنت وجود عدد كبير من الحبوب المُخالفة للمواصفات.

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