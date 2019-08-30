اقتصاد

هون.. شحنة وقود تُنهي شهراً من المعاناة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد مرور قرابة شهر من انقطاعه عن مدينة هون وصل إلى محطة الراحلة شحنة تُقدّر بـ80 ألف لتر من البنزين أرسلتها شركة البريقة في المنطقة الشرقية.

وفي حديث لـ218 عبّر أهالي هون عن استيائهم من تفاقم أزمة الوقود في المنطقة، وإهمال الجهات المعنية لها، لكن شكوى الأهالي من شح البنزين ليست الأولى فقد سبق وأن اشتكى المجلس البلدي وأصحاب المحطات من تأخر وصول الطلبيات التي تحتاج قرابة 20 يوما لتصل إلى مدينة هون.

هون التي تعاني من أزمة وقود خانقة كغيرها كثيراً من المدن يشتري المواطنون فيها البنزين من السوق السوداء التي يترواح فيها سعر اللتر بين الدينار والدينار ونصف وسط شح السيولة النقدية ما يزيد معاناة المواطنين يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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