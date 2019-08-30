“بلدي ترهونة” يشرع بتسليم السلع المدعومة للجمعيات

أعلن المجلس البلدي ترهونة لكافة مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية التابعة لصندوق موازنة الأسعار ضرورة التواصل مع مخازن السلع التموينية التابعة للصندوق في المدينة.

وأوضح المجلس البلدي في إعلان على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن مخازن السلع ستشرع بتوزيع مخصصات الجمعيات اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة قد أعلنت مؤخراً إرسال سلع غذائية إلى مدن ومناطق ترهونة الأصابعة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة، وذلك تنفيذا لقرار الوزير منير عصر القاضي بإرسال السلع إلى مدن المنطقة الغربية.

وكان عميد بلدية ترهونة عياد البي قد اتفق مطلع الشهر الجاري مع وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة على تقديم الدعم للجمعيات الاستهلاكية وتوفير المواد الغذائية المدعومة وتوفير الدقيق لكافة المخابز العاملة في البلدية.

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