اقتصاد

“بلدي ترهونة” يشرع بتسليم السلع المدعومة للجمعيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي ترهونة لكافة مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية التابعة لصندوق موازنة الأسعار ضرورة التواصل مع مخازن السلع التموينية التابعة للصندوق في المدينة.

وأوضح المجلس البلدي في إعلان على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن مخازن السلع ستشرع بتوزيع مخصصات الجمعيات اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة قد أعلنت مؤخراً إرسال سلع غذائية إلى مدن ومناطق ترهونة الأصابعة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة، وذلك تنفيذا لقرار الوزير منير عصر القاضي بإرسال السلع إلى مدن المنطقة الغربية.

وكان عميد بلدية ترهونة عياد البي قد اتفق مطلع الشهر الجاري مع وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة على تقديم الدعم للجمعيات الاستهلاكية وتوفير المواد الغذائية المدعومة وتوفير الدقيق لكافة المخابز العاملة في البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك