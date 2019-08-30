دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث استئناف و تفعيل المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار ( الوحيشي ) بمدينة بنغازي

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني امس الخميس خلال اجتماع عقده بمقر ديوان بلدية بنغازي استئناف وتفعيل المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار (الوحيشي) بالمدينة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي السيد صقر بوجواري، ومدير فرع الهيئة العامة للإسكان والمرافق بنغازي السيد مصطفى بوزغيبة، ورئيس مجلس الإدارة بمكتب العمارة للاستشارات الهندسية السيد حسن محمد عكوش، ومدير مشروع السلاوي بشركة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى عدد من المختصين.

وتناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل واستئناف العمل بمشروع السلاوي للمرافق المتكاملة تحديدا بمنطقة حي المختار (الوحيشي) المحددة ما بين طريق الدائري الثالث والرابع و التي يحدها من الشمال شارع لبنان ومن الجنوب شارع سوريا بمساحة إجمالية تقدر بـ 200 هكتار.

ويستهدف المشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وتصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرق والإنارة والاتصالات، لتكون في مجملها البنية التحتية للمنطقة. (وال- بنغازي)

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