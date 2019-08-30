وكيل وزارة التعليم بالمؤقتة يؤكد دعم الوزارة لحقوق المعلمين‎

القبة 30 أغسطس 2019 (وال) – قام وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “خالد اسبيته” رفقة مدير إدارة الامتحانات بالوزارة “عمران زافير” بزيارة لمراقبة التربية والتعليم القبة لتقديم التهنئة والشكر لكافة المعلمين والمعلمات نظير جهودهم التي بذلت طيلة العام الدراسي الماضي.

وأكد الوكيل خلال الزيارة بأن الوزارة مع مطالبة المعلمين بحقوقهم وهي في تواصل دائم مع كافة الجهات المعنية بآلية تنفيذ القانون الخاص بحقوق المعلمين.

اسبيته أضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات معلمي العقود وفي انتظار أوامر الصرف من وزارة المالية، وأنه جار العمل حاليا لإعداد مطالبة بقيم علاوة التدريس. (وال – القبة)

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