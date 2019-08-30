عضو تسييري ببنينا يدعو المسوؤلين في الهيئة العامة للكهرباء للإسراع في تشغيل محطة الكهرباء بالبلدية

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال) – دعا عضو المجلس التسييري لبلدية بنينا ومسؤول ملف الكهرباء والمياه، مهندس موسى الشيخي، المسوؤلين في الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء إلى الإسراع في تشغيل محطة الكهرباء”بنينا التحلية 60/11 ك ف” كونها المصدر الرئيسي لمحطات الكهرباء في منطقة بنينا، والمطار، والقاعدة الجوية .

الشيخي قال إن “المحطة تضررت في أحداث الحرب على المجموعات الإرهابية في شهر سبتمبر من العام 2014، بعد أن تعرضت لقذيفة وللأسف تم تركها منذ تلك الفترة .

ولفت إلى أنه تم نقل المصدر إلى محطة الررجمة 66/11ك ف عن طريق خطوط هوائية على مسافة 7 كم مما تسبب في انخفاض الجهد إلى أقل من 10 ك ف والذي أثّر سلباً على الأجهزة والمعدات الكهربائية .

وأوضح أن:” الأعمال المدنية تكاملت عن طريق مكتب المشروعات في الشركة العامة للكهرباء، وفي انتظار المعدات وإصلاح الخطوط الهوائية، مثنياً مجهودات مهندس صلاح العبار كونه أول من زار منطقة بنينا في 2014 بعد طرد الدواعش مباشرة، وقيامه بتكليف مهندسين وفنيين بإعادة الكهرباء للمنازل والعمل على شبكة المنخفضة، بالإضافة لتوفير المصدر”الرجمة” البديل الحالي لحين صيانة المحطة المذكورة . (وال – بنغازي) ف ع

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