تخصيص موقع داخل مطار بنينا الدولي لافتتاح فرع لمصرف الوحدة

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال) – عقد بإدارة مطار بنينا الدولي اجتماعًا بين كل من مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير إدارة الفروع بمصرف الوحدة، لمناقشة إمكانية تخصيص موقع داخل المطار لإقامة فرع وكالة لمصرف الوحدة داخل المطار .

وبحث السادة الحضور آلية لتقديم الخدمات المصرفية للمسافرين والعاملين داخل المطار، وإمكانية صرف المرتبات بشكل سريع دون أي تعطيل أو تأخير .

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تخصيص مكتب للمصرف بشكل مبدئي داخل المطار وتخصيص قطعة أرض بموقع متميز لإقامة فرع للمصرف خلال المدة القادمة، إضافة إلى وضع آلية موحدة لصرف المرتبات .

الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره من جانب إدارة المطار بالإضافة إلى مدير المطار كلا من مساعد مدير المطار، ومدير مكتب التوثيق و الإعلام و المتابعة، ومدير مكتب صيانة المهابط والمنشآت، ورئيس قسم الشؤون المالية و رئيس قسم الاستثمار، ومن جانب مصرف الوحدة إضافة لمدير إدارة الفروع حضر نائب مدير إدارة الفروع . (وال – بنغازي) أ ف/ ع ع

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