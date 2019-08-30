خام برنت يستقر فوق 60 دولارا للبرميل

العنوان_ليبيا

ارتفع سعر خام برنت خلال الأسبوع المنقضي ليسجل أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل شهر يوليو الماضي، نتيجة انخفاض في المخزونات الأمريكية وانخفاض وتيرة حرب التصريحات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز فقد سجل سعر خام برنت صباح الجمعة 60.85 دولار للبرميل أي بزيادة 2% خلال الأسبوع، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط فسجلت 56.31 دولار للبرميل مسجلة صعودا بنسبة حوالي 4% هذا الأسبوع.

وواجهت أسعار النفط ضغوطا في الأسواق العالمية بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم والضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.

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