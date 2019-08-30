تدفق المياه من جديد بعد عودة الكهرباء إلى آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة

الجفرة 30 أغسطس 2019 (وال) – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وقوع تذبذب في التيار الكهربائي مساء أمس الخميس من المصدر الرئيس أدى إلى إطفاء الكهرباء على جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة (الحقل الشرقي) وفصل لمحطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئرا وثلاث مضخات رئيسة ولم تتأثر بهذه الهزة الكهربائية حقلي الشمالي والجنوبي.

جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أوضح على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تم على الفور تواصل غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بغرفة التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا مشكورين بإعادة التيار الكهربائي إلى الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الآبار بإعادة شحن المحطات وتشغيل الآبار.

ولفتت إدارة النهر أن الفرق الفنية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة التي تبذل قصارى جهدها حتى هذه اللحظة دون توقف للتسريع بعودة المياه إلى مستحقيها في المدن والمناطق المجاورة لها. (وال – الجفرة)

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