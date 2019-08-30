الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي: لدينا قاعدة بيانات كاملة بمصروفات الحكومة وكلها مثبتة

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال)- صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، أصدر تعليماته للجهات المذكورة في تقرير الرقابة الإدارية بتجهيز الردود المناسبة، وإحالتها إلى مجلس الوزراء ليتم تقديمها إلى هيئة الرقابة.

وقال السيد حاتم العريبي – في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس – إن كل مصروفات الحكومة المؤقتة مثبتة، وتوجد قاعدة بيانات كاملة بهذه المصروفات، مبينًا أن جميع المعاملات المالية تتم بالطريقة الصحيحة ووفق الثوابت القانونية.

وأشار السيد حاتم العريبي إلى أن الرقابة الإدارية، لم تقم بإحالة النقاط والتجاوزات المذكورة في التقرير إلى الحكومة للرد عليها، ولم تقدم أية استفسارات إلى الإدارة المالية داخل ديوان مجلس الوزراء. (وال – بنغازي) س س/ ر ت

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