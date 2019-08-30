تواصل صرف السيولة النقدية بالمصارف التجارية في ترهونة

ترهونة 30 أغسطس 2019 (وال) – شرعت المصارف العاملة بمدينة ترهونة في توزيع السيولة التي وصلت من إدارة المصرف المركزي البيضاء الأيام الماضية .

حيث قام مصرف الجمهورية فرع ترهونة خلال الأسبوع الماضي بتوزيع سيولة نقدية مقدارها 10 ملايين دينار ليبي، وتم تحديد سقف السحب من قبل إدارة المصرف بـ “1000” دينار لكل حساب .

وفي ذات الشأن، شرعت المصارف التجارية العاملة بالمدينة في توزيع السيولة النقدية على المواطنين بإتباع آلية منظمة من خلال منذوبي الجهات الخدمية وكذلك الأفراد، من أجل وصول السيولة لكل مواطن .

وتوجه أهالي المدينة بالشكر لفريق التواصل ولجنة الأزمة التي حرصت منذ أيام على توفير احتياجات أهالي ترهونة من قبل الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب الليبي وخاصة السيولة والسلع التموينية والوقود رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المدنية عقب الحصار الذي فرضته مليشيات الوفاق الإرهابية . ( وال – ترهونة)

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