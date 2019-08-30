الحكومة المؤقتة تتفق مع مصرف التجارة والتنمية على إنشاء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بنظام الـ BOT

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال)- بحضور دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، وقعت الهيأة العامة للمواصلات والنقل، ومصرف التجارة والتنمية، عقدًا استثماريًا لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بنظام الـ BOT لمدة 25 عامًا.

هذا وتمت مراسم توقيع عقود الـ BOT – بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي – شكلا من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمرًا أو مجموعة من المستثمرين، امتيازًا لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله تجاريًا لمدة زمنية، وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

وبموجب الاتفاق بين الهيأة والمصرف، فإن الأخير سيقوم بإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها.

وخصصت الحكومة الليبية المؤقتة لمصرف التجارة والتنمية، قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي، تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع.

ووفقا للاتفاق، فإن المصرف حدّد مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وأسس مصرف التجارة والتنمية، شركة برنيق للطيران، ودعمها بعدد طائرتين من نوع إيرباص A320 ستدخل الخدمة قريبًا.

وتعد الـ BOT من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية، كما تُعد الغاية من اعتماد هذا الأسلوب الإفادة من موارد القطاع الخاص، لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ودون الحاجة إلى الدين العام.

كما يُساعد أسلوب اللجوء إلى عقود الـ بي أو تي، على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية، تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول إلى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليًا.

يُشار إلى أن مراسم التوقيع على العقد جرت بين كل من الكابتن محمد علي عبد القادر بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيأة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة، والدكتور جمال عبد المالك بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية السيد وسيم الزوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي. (وال- بنغازي) ر ت

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