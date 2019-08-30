وصول أولى رحلات الطيران إلى مطار سبها الدولي

سبها 30 أغسطس 2019 (وال)- مطار سبها الدولي يستقبل أولى رحلاته صباح اليوم الجمعة، من شركة الخطوط الجوية الليبية.

هذا وقد وصلت أولى الطائرات لمطار سبها الدولي على متنها عدد (160) راكبًا، وهي الرحلة الوحيدة التي سيكون موعدها كل يوم جمعة قادمة من مطار بنينا الدولي.

وأعلنت إدارة مطار سبها الدولي أن بقية شركات الطيران ستقوم بجدولة رحلاتها الداخلية من وإلى مطار سبها الدولي.

وقالت إدارة المطار إن الرحلات الدولية ستبدأ في المطار بعد ثلاثة أسابيع، وستكون وجهة الرحلات إلى تونس والإسكندرية وعمان وميامي. (وال – سبها) س س/ ر ت

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