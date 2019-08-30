بنغازي .. صالة ركاب حديثة لمطار بنينا

اتفقت الحكومة المؤقتة مع مصرف التجارة والتنمية على إنشاء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي في مدينة مصراتة بنظام الـ BOTلمدة 25 عام.

وحضر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مراسم التوقيع على العقد الاستثماري لبناء الصالة بين الهيئة العامة للمواصلات والنقل، ومصرف التجارة والتنمية

سيقوم المصرف بموجب الاتفاق بإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها.. وخصصت الحكومة المؤقتة للمصرف قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع.

وأشارت الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة إلى أن عقود الـ BOT شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمراً أو مجموعة مستثمرين امتيازاً لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

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