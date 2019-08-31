“الجمهورية” يرفع سقف السحب بفرع تاجوراء

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط رفع سقف السحب إلى 5 آلاف دينار للفرد وشددت إدارة المصرف على أنها لن تقوم بأي عملية سحب لمن يمتلكون حسابات في فروع أخرى.

وطالبت إدارة المصرف، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، عملاءها بضرورة إحضار إثبات هوية لمن لا يمتلكون دفاتر حسابات، فيما تُعد عملية رفع سقف السحب هذه الثانية خلال شهر أغسطس.

وكانت إدارة مصرف الجمهورية تاجوراء الوسط قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن رفع قيمة السحب إلى 2000 دينار في إطار توفير السيولة النقدية لعملائها كما كان مصرف ليبيا المركزي قد خصص مطلع شهر أغسطس مليونا و100 ألف دينار لمصرف الجمهورية فرع تاجوراء.

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