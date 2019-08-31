رأس لانوف تستعد لبدء تشغيل مصنع “البولي إيثلين”

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، السبت، استدعاء موظفيها؛ تمهيدا لبدء تشغيل مصنع البولي إيثلين، محذرة من تطبيق الجزاءات على من يتخلف عن الحضور.

وأوضحت الشركة، على صفحتها الرسمية بأن

غدا الأحد هو آخر موعد لالتحاق الموظفين حتى يتسنى لهم مواكبة حجم النشاط الكبير

المناط بالإدارة في هذه المرحلة الحساسة، وفق الشركة.

ويعتبر البولي إثيلين منتجا استهلاكيا

يصنف تحت المنتجات البلاستيكية ذات تلدن حراري، وينتج منه سنوياً أكثر من 60 مليون

طن في جميع أنحاء العالم.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت

الأسبوع المنصرم أن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز انتهت من أعمال الصيانة

والتحديث لوحدة التوليد الغازية؛ تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

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