اقتصاد

الليبية للاستثمار تبحث سبل الحفاظ على أصولها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود مع رئيس الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش أوضاع الاستثمارات الليبية في الساحة المصرية.

وتطرق محمود خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس إلى أهم العراقيل التي تواجه عمل الشركة وإمكانية وضع حلول لها لضمان سير عملها والحفاظ على أصولها وما يضمن سير العمل الإداري فيها حسب المعايير المتفق عليها.

وكان ديوان المحاسبة قد أشاد الأسبوع الماضي في منشور له بعمل المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وتغيير آلية العمل الداخلي ما يضمن تطبيق الشفافية، الأمر الذي وصفه ديوان المُحاسبة بالمهم لدعمه للحفاظ على الثقة بين المؤسسات ورفع مستوى الأداء المالي والإداري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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