ليبيا المركزي ينظم ندوة حول “السوق الموازي وتأثيرها على سعر الصرف” ببنغازي

بنغازي 31 أغسطس 2019 (وال) – أقيم بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت ندوة علمية تحت عنوان “السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف الرسمي”.

الندوة التي نظمها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع اتحاد طلبة كلية الاقتصاد شهدت حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور علي الحبري، معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد البدري، وعميد جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي.

وتهدف الندوة للتوعية بحجم المخاطر المتوقعة على تغول السوق الموازية على السوق الرسمية فضلا عن اقتراح الضوابط القانونية للحد من نشاط السوق الموازية والتنبيه بضرورة ضبط الارتفاع النسبي للأسعار. (وال – بنغازي) ع ع

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