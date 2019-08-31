 البلدي ترهونة يطالب أصحاب الجمعيات الاستهلاكية بالإسراع لاستلام مخصصاتهم

ترهونة 31 أغسطس 2019 (وال) – طالب المجلس البلدي ترهونة أصحاب الجمعيات الاستهلاكية الإسراع في استلام مخصصاتهم من السلع التمونية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق للثاني من سبتمبر المقبل.

وأكد البلدي ترهونة – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – وصول السلع التمونية كافة التي قامت الحكومة الليبية المؤقتة بإرسالها عبر صندوق موازنة الأسعار

وأفاد مصدر من فريق التواصل مع الحكومة المؤقتة التابع لبلدية ترهونة بقيام صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة بإرسال شحنة من السلع التموينية الأساسية إلى بلدية ترهونة بناء على تعليمات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني. (وال – ترهونة) ع ع

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