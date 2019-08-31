البلدي سبها يٌسلم شركة المياه والصرف الصحي عدد من مضخات جديدة

سبها 31 أغسطس 2019 (وال)- سلم المجلس البلدي سبها، شركة المياه والصرف الصحي في المدينة، عدد من مضخات صرف صحي.

هذا وجاء ذلك خلال مراسم تسليم واستلام المضخات الـ”10″ يوم الأربعاء، بمقر محطة الرفع بمنطقة المهدية، بحضور عميد البلدية، ومدير شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية، ومهندس مشروع دعم الاستقرار بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومدير مكتب المحلات بالبلدية، إلى جانب عدد من حكماء المدينة.

وتم توزيع المضخات الـ”10″، بينها عدد مضختين عملاقين لصالح محطات المعالجة الرئيسية، نظرًا لدورها المهم في حل أزمة مياه الصرف الصحي في المدينة، بالإضافة لكفاءة عمل المحطات الفرعية بالمدينة.

وفي ختام مراسم التسليم والاستلام، قام عميد البلدية رفقة مدير شركة المياه والصرف الصحي، بجولة لعدد من آبار المياه التي تم تزويدها بمضخات وإعادة تشغيلها، والتي تجاوزت الـ 20 بئرًا، والتي ساهمت بشكل رئيسي في تخفيف وحل أزمة المياه في معظم الأحياء المدينة. (وال- سبها) خ م/ ر ت

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