جراء الحرب التجارية.. كم يبلغ عدد الشركات الأمريكية التي ستغادر الصين؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، أن حوالي 13% من الشركات ستغادر الصين، بسبب الحروب التجارية التي شنها على بكين.

حيث قال ترامب:

“لقد رأيت للتو الأخبار التي تؤكد أن 13% من الشركات ستغادر الصين في المستقبل القريب، هذا موضوع كبير، وأنا لست مندهشاً لذلك، أعتقد أن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير لأنهم لا يمكنهم أن يكونوا منافسين مع الضرائب التي فرضتها عليهم، لقد خفضوا من قيمة عملتهم وضخوا المزيد من المال في الاقتصاد”.

ولم يحدد ترامب ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بالشركات الأمريكية أو جميع الشركات الأجنبية بشكل عام.

وقال ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستزيد اعتباراً من 1 سبتمبر الرسوم على البضائع الواردة من الصين وتبلغ قيمتها 300 مليار دولار ليس بنسبة 10% فقط كما هو مخطط، ولكن بنسبة 15%، أما الزيادة على مجموعة أخرى من السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً فلن تكون 25% اعتباراً من 1 أكتوبر، بل 30%.

