الدينار الليبي يُواصل صعوده أمام الدولار

سجل السوق السوداء للعملات الأجنبية اليوم حالة ارتفاع للدولار والذهب حيث تدوال التجار الدولار بأربعة دنانير وسبعة عشر قرشا (4.17) محققا مكسبا قدره قرش واحد بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي.

أما الذهب عيار 18 كسر فقد حقق مكسبا قدره دينار حيث تم بيع الغرام منه بمئة وأربعة وخمسين (154) دينارا.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد صعدت الليرة التركية مع عودة التداولات اليوم بما مقداره قرش واحد ليتم تداولها باثنين وسبعين قرشا (0.72) على صعيد الحوالات من طرابلس.

وحافظ الدينار التونسي على مستواه أمام الدينار وتم بيعه على الحدود الليبية التونسية بدينار وخمسة وأربعين قرشا (1.45)، فيما شملت حالة الاستقرار الجنيه المصري الذي تم تداوله بأربعة وعشرين (0.24) قرشا لليوم الخامس على التوالي.

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