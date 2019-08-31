تعليمات جديدة لمعالجة أزمة الوقود بطرابلس

أعطى رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود في طرابلس، العميد محمد فتح الله، تعليماته بتوفير وقود الديزل لمحطات التوزيع الرسمية، وطالب أصحاب المحطات بالمُداومة على نشر قوائم تُبيّن أرقام المحطات التي استلمت مُخصصاتها وحجم الشحنة.

وشدد العميد محمد فتح الله على ضرورة مُتابعة مسؤولي محطات التوزيع على عمليات توزيع الوقود عقب استلامه، والالتزام بالخطة المُتفق عليها مُسبقا والمُعتمدة من قبل لجنة معالجة الأزمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مُوسع ترأسه رئيس اللجنة بحضور كافة أعضائها، تم خلال الاطلاع على أوضاع عمليات التوزيع، والتنسيق لاستكمال أعمال اللجنة بأفضل صورة ممكنة، بما يضمن توفير الوقود للمواطنين، والتخفيف من حدة الازدحام أمام محطات التوزيع.

يُشار إلى أن ناقلة أنوار الخليج تتواجد بميناء طرابلس حاملة على متنها ما يزيد عن 30 مليون لتر من الوقود، إضافة إلى الناقلة أنوار ليبيا المُحملة بـ34 مليون لتر.

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