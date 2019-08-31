قرب الانتهاء من قص سفينة “أتلنتك بيش” الجانحة

كشف مصدر يعمل في ميناء طرابلس لـ218 أن عمليات قص السفينة “اتلنتك بيش” الجانحة منذ مطلع العام الجاري في ميناء طرابلس مازالت مستمرة.

ووصل حجم الإنجاز بعمليات القص إلى نحو 80% وأوضح المصدر ذاته أن شركة أجنبية هي من تقوم بعمليات القص بعد التعاقد معها من قبل نادي الحماية للسفينة.

وحول الوقت المتبقي للانتهاء من قص السفينة، أشار المصدر إلى أنها ستحتاج إلى شهر، كما ستخضع منطقة الجنوح إلى اختبارات عدّة للشكف عن أي عوائق والتأكد من خلوها من أي مخلفات زيتية في المياه أو بقايا حديد في قاع البحر.

وشغلت سفينة الحاويات الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد جنوحها في الـ3 من يناير الماضي عند مدخل ميناء طرابلس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية في ذلك الوقت.

وكانت السفينة الجانحة تحمل على متنها حاويات شحن تحتوي على سلع وبضائع قادمة لصالح تُجّار ليبيين بالإضافة إلى عدد من السيارات التي أظهرت الصور أنها تضررت بشكل ملحوظ نتيجة غرق جزء من جسد السفينة.

ومنذ جنوح السفينة مطلع يناير الماضي، تساقطت العديد من الحاويات التي كانت على متنها في البحر، الأمر الذي كبّد التُجار خسائر كبيرة.

يُشار إلى أن الشركة المالكة للسفينة والنادي البحري التابعة له وشركة التأمين الدولي قد قاموا بتوفير طاقم إنقاذ إيطالي لمُحاولة إصلاح وضع السفينة إلا أنّ مُحاولات الإنقاذ باءت بالفشل.

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