اقتصاد

تواصل احتجاجات هونغ كونغ ينذر بركود اقتصادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصلت الاحتجاجات التي تعيشها مدينة هونغ كونغ منذ أشهر، وألقى المشاركون المطالبون بالديمقراطية القنابل الحارقة على الشرطة التي أطلقت بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتأتي هذه الاشتباكات تزامنا مع الذكرى الخامسة لقرار الصين الحد من الإصلاحات الديمقراطية في هونغ كونغ التي عادت لحكمها من بريطانيا عام 1997، ولم تمنع الأمطار الغزيرة آلاف المحتجين من الخروج، وقد وضع كثيرون منهم أقنعة على وجوههم، في منطقة كوزواي باي التجارية “وهتف المشاركون بها “قف مع هونج كونج” و”ناضل من أجل الحرية”.

ويتوقع كثيرون أنت تفرض حكومة المدينة قوانين الطوارئ ما يمنحها مزيدا من الصلاحيات، مع بروز شبح الركود الاقتصادي في المدينة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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