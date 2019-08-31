نقابة المعلمين تؤكد استمرارها في الاعتصام حتى تنفيذ قرار زيادة الراتب

المرج 31 أغسطس 2019 (وال) – أكدت الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي استمرارها في الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين.

وأوضحت العسبلي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن قرار الدخول في اعتصام تم الاجماع عليه خلال اجتماع موسع عقدته النقابة العامة لمعلمي ليبيا مع عدد من نقابات معلمي البلديات، وأنه لن يتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة للمعلمين حسب القانون رقم 4 لعام 2018 الصادر عن مجلس النواب .

وأكدت الناطق الرسمي أنه على الرغم من بعض الضغوطات التي تواجه النقابة العامة ونقابات المعلمين بالبلديات إلا أن تحقيق مطالب المعلمين هو البديل لرفع قرار الاعتصام وأن أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين للرجوع عن مواقفهم لن يثنيهم عن مواصلة العمل والذي بدأت به النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة وتأكيدا على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله .

وأضافت أنه طالما المعلم يعمل في ظروف صعبة فإن هذا سيؤثر على عطائه وتصبح العملية التعليمية مجرد إكمال لعام دراسي وانتظار عام آخر داعية المسؤولين إلى الإحسان للمعلم حتى يحسن في عطائه.

وكانت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا قد أعلنت في بيانها يوم الأربعاء الماضي إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية. (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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