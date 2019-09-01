مصرف الوحدة يوضح حقيقة إعادة صكوك المقاصة

نفى مصرف الوحدة قيامه بترجيع أي صكوك مقاصة مقدمة إليه من المصارف التجارية، وأوضحت إدارته في بيان لها أن المصرف ملتزم بقبول كافة الصكوك المقدمة من المصارف التجارية وذلك تنفيذا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

وشددت إدارة مصرف الوحدة في ذات الوقت على أن الوضع المالي ممتاز، بحسب تعبيرها، مُشيرة إلى دور المصرف في النهوض بالاقتصاد المحلي.

وكان مصرف الوحدة قد أعلن لكافة عملائه في يونيو الماضي عن إطلاق خدمة الفيزا عبر الإنترنت حيث ستمكنهم من الاطلاع على رصيد البطاقة عبر الموقع الرسمي للمصرف.

وقال المصرف إنه ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن كافة المستفيدين من الخدمة الجديدة من الحصول على كشف حساب للبطاقة، بالإضافة إلى ميزة تفعيل أو إلغاء أو إيقاف البطاقة في إطار تنمية البنية التحتية الإلكترونية في إشارة لممارسة أعماله بشكل متطور.

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