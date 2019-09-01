بلدية الأبيار تُباشر في صيانة الطرق المتهالكة

الأبيار 01 سبتمبر 2019 (وال)- باشرت بلدية الأبيار في تنفيذ مشروع إصلاح هبوط وسد الحفر في عدد من طرق وشوارع المدينة.

هذا وقد باشرت إدارة المشروعات والإسكان والمرافق بالبلدية، في حصر المواقع التي تحتاج إلى أعمال الصيانة.

وأوضحت البلدية أن المواقع التي تم حصرها، والتي تحتاج إلى الترميم هي: بداية من شارع 20 إلى مصرف الوحدة، شارع وسط السوق، بعض الشوارع الأخرى، والتي تتطلب صيانة وتصليح لمادة الإسفلت، وذلك تزامنًا مع قرب دخول فصل الشتاء.

وأشارت البلدية إلى أن هذا المشروع لا علاقة له بالمشاريع الأخرى، كالطريق المزدوج الرئيسي، والطريق الدائري الحدائق الأندلس، ورصف داخلي للأحياء داخل البلدية الصومعة – الزهراء الشمالي، شعبية عمر المختار “الدايخة”، شارع الجامعة، دائري الضمان، السوق الفوقي، السوق “محيط مدرسة المجد”، الحدائق. (وال- الأبيار) س خ/ ر ت

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