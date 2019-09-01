خروج الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي عن الخدمة

بنغازي 01 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة اليوم الأحد، عن خروج مفاجئ للوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال ربيع خليفة إن الوحدة الخامسة خرجت في وقت متأخر من مساء يوم أمس السبت، خروج مفاجئ لي الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، وتسببه في عجز في الشبكة الكهربائية للمنطقة الشرقية.

وأضاف ربيع خليفة أن سبب خروج الوحدة، كان بسبب حدوث إنذار بوجود عطل في الغرفة الخاصة بالاحتراق للوحدة، وأن غرفة احتراق الخاصة بالوحدة، تحتاج إلى تبريد يوم كامل، لفتح غرفة الاحتراق والكشف عليها من قبل مهندسي وفنيي المحطة، للتأكد من سلامتها، لأن الوقاية الظاهرة تُؤشر إلى ضرورة الكشف على الغرفة.

وأشار ربيع خليفة إلى أن خروج الوحدة الخامسة، تسبب في عجز بمقدار 300 ميغاوات، مما سيفسر عن ساعات طرح الأحمال تقدر بـ 4 إلى 5 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية، وذلك بحسب النشرة الفنية الصادرة عن التحكم الشرقية.

وطمأن ربيع خليفة المواطنين بأن هذا الوضع غير دائم، والعمل جاري على إرجاع الوحدة الخامسة على الشبكة من جديد. (وال- بنغازي) س م/ ر ت

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