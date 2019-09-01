اقتصاد

وحدة مبيعات أجدابيا تباشر في صرف الدفعة الثالثة من السلع على الجمعيات الاستهلاكية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أجدابيا 01 سبتمبر 2019 (وال)- باشرت وحدة مبيعات أجدابيا بمراقبة الاقتصاد، بصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الجمعيات الاستهلاكية لعام 2019 لبلدية أجدابيا.

هذا وقد بلغت المستحقات للعدد “15” جمعية، وتمثلت في توزيع السلع: الأرز، الزيت، الطماطم، السكر، دقيق أكياس”.

وأشادت وحدة مبيعات أجدابيا بجهود مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بنغازي، على متابعته وحرصه على تذليل كافة الصعاب،  ومدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للإشراف على التحويلات. (وال- أجدابيا) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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