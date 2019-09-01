وحدة مبيعات أجدابيا تباشر في صرف الدفعة الثالثة من السلع على الجمعيات الاستهلاكية

أجدابيا 01 سبتمبر 2019 (وال)- باشرت وحدة مبيعات أجدابيا بمراقبة الاقتصاد، بصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الجمعيات الاستهلاكية لعام 2019 لبلدية أجدابيا.

هذا وقد بلغت المستحقات للعدد “15” جمعية، وتمثلت في توزيع السلع: الأرز، الزيت، الطماطم، السكر، دقيق أكياس”.

وأشادت وحدة مبيعات أجدابيا بجهود مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بنغازي، على متابعته وحرصه على تذليل كافة الصعاب، ومدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للإشراف على التحويلات. (وال- أجدابيا) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال