ارتفاع جماعي للدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 1 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار وبلغت القيم الآتية:
-دولار= 4.22 دينار
-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.30 دينار
-دولار بشيك المصدق =4.32 دينار
-اليورو =4.64 دينار
-الباوند =5.03 دينار
الليرة التركية 0.72 دينار
الدينار التونسي 1.46 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدينار الاردني 5.85 دينار
-بطاقات 500$ دولار = 3.80 دينار
-بطاقات 10الف دولار =3.85 دينار
-100دينار ليبي =67 دينار تونسي
-100دينار ليبي =387 جنيه مصرى
-الذهب المسبوك =156 للجرام
-الذهب الكسر عيار =153=18 للجرام.
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