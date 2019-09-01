ارتفاع جماعي للدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 1 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار وبلغت القيم الآتية:

-دولار= 4.22 دينار

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.30 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.32 دينار

-اليورو =4.64 دينار

-الباوند =5.03 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.46 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدينار الاردني 5.85 دينار

-بطاقات 500$ دولار = 3.80 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.85 دينار

-100دينار ليبي =67 دينار تونسي

-100دينار ليبي =387 جنيه مصرى

-الذهب المسبوك =156 للجرام

-الذهب الكسر عيار =153=18 للجرام.