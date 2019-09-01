العراق يعلن ارتفاع صادراته النفطية

قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات الخام ارتفعت في البلاد بشهر أغسطس الماضي إلى 3.603 مليون برميل يوميا من 3.566 مليون برميل في يوليو المنصرم.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أن مرافئ البصرة التي تقع في جنوب البلاد بلغت صادرات الخام فيها 3.468 مليون برميل يوميا، من 3.435 مليون برميل يوميا في يوليو.

يذكر أن العراق ينتج أقل من قدرته القصوى التي تقدر بنحو 5 ملايين برميل يوميا، وذلك تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا بهدف دعم الأسعار، حيث يعتبر هذا البلد الغني بالنفط ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.7 ملايين برميل يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية