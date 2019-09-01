وجهة الناقلة الإيرانية تُنذر بـ”أزمة جديدة”

أظهر أحد مراكز تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا”، التي كانت تعرف في السابق باسم “غريس 1″، تباطأت، على بعد نحو 50 ميلا بحريا قبالة الساحل السوري.

وما تزال شحنة السفينة البالغة 2.1 مليون برميل بقيمة نحو 130 مليون دولار، مجهولة، بعد احتجازها 5 أسابيع من قبل سلطات جبل طارق بإيعاز من بريطانيا، بعد الاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات المفروضة عليها، وبعد الإفراج عنها أمرت محكمة اتحادية أميركية بمصادرتها غير أن سلطات جبل طارق رفضت تنفيذ الحكم، في وقت هددت فيه إيران أن أي تحرك أميركي لمصادرتها ستكون له “عواقب وخيمة”.

بدوره أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قلقه من توجه السفينة إلى سوريا، وأعرب عن أمله بأن تغير وجهتها، وألقى باللوم على بريطانيا التي وثقت بوعود وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بعدم إبحار السفينة إلى سوريا.

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