الوطنية للنفط تكشف عن ارتفاع كبير لإيرادات شهر يوليو 2019 وتوضح السبب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، أن إيرادات يوليو الماضي من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بلغت 2,1 مليار “دولار أمريكي”، أي بزيادة تقدّر بـ 23% عن يونيو المنصرم.

وعزت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية، هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو

التي جرت تسويتها ضمن حسابات يوليو.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، أن إيرادات النفط ساهمت بأكثر من 92 % من ميزانية ليبيا، مطالبًا بضرورة توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية مما يتيح للمؤسسة مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف صنع الله أنّ قطاع النفط لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد تسببت أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في يوليو الماضي، أن إيرادات يونيو من مبيعات النفط الخام ومشتقاته انخفضت بمعدل 25 % عن الشهر السابق وبلغت 1.7 مليار دولار.

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