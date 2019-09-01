بنغازي 01 سبتمبر 2019 (وال) – أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة دخول الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي على الشبكة من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأوضح خليفة أن فنيي ومهندسي المحطة تمكنوا رغم الخطورة من دخول غرفة الاحتراق الخاصة بالوحدة الخامسة وإصلاح العطل.

وذكر أنه تم إرجاع الوحدة على الشبكة من جديد، لافتًا إلى أن العمل جار لإعادة التيار الكهربائي بالتدريج إلى المناطق ومحطات التوزيع.

وطمأن المتحدث الرسمي باسم الهيئة السادة المواطنين في ربوع المنطقة الشرقية بأن الوضع حاليًا مستقر كافة. (وال – بنغازي) ع ف/ع ع

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