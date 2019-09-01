“المواصلات” ترمي الكرة بملعب الرئاسي بشأن “معيتيقة”

اتفقت وزارة المواصلات مع شركات طيران ومصلحة الطيران المدني وإدارة سلامة الطيران، على مخاطبة المجلس الرئاسي وإحاطته بصعوبة الموقف وخطورته بشأن مطار معيتيقة، وطلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة اللازمة لإعادة تشغيل المطار بشكل آمن .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الأحد، في وزارة المواصلات بحضور وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي، ورئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الليبية، ومدير الخطوط الافريقية، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير إدارة سلامة الطيران.

ووفق بيان لمكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، فقد ناقش الاجتماع الاستمرار في تشغيل مطار معيتيقة الدولي في ظل الاعتداءات المتكررة على المطار وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية منها تعرض الطائرات للضرر الجسيم.

وأشار البيان إلى القصف الذي تعرض له المطار فجر الأحد، مما أدى الى إصابة بعض الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، وبعض العاملين، بالإضافة الى إصابة إحدى طائرات الخطوط الليبية بأضرار بليغة، وفق البيان.

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