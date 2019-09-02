مؤسسة النفط تعلن ارتفاع عائدات يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عائدات النفط قد شهدت ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت المؤسسة في حسابها الرسمي الأحد، إن العائدات تجاوزت الملياري دولار أمريكي، أي بزيادة تقدر بحوالي 403 مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 23 بالمائة، مقارنة بالشهر الماضي.

وعزت مؤسسة النفط هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، التي جرى استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

وصرح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أنه رغم ارتفاع عائدات نفط يوليو مقارنة بالشهر الذي قبله، فإن القطاع لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد.

ولفت صنع الله إلى أن أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ.

وأضاف أن إيرادات القطاع ساهمت في 92 بالمئة من ميزانية ليبيا، وأن هذا التقدم أحرز على الرغم من تسلمهم أقل من 58 بالمئة فقط من ميزانيتنا المطلوبة.

وطالب رئيس المؤسسة بتوفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، بما يضمن بقائها بمنأى عن الصراع الدائر ويتيح لها مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

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