اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الدّينار اللّيبي بالسّوق الموازي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 02 سبتمبر 2019 (وال) – سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات أرباب الأسر، مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الإثنين ، خلال آخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.22 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.25 دينار

اليورو 4.65 دينار

الجنية الإسترليني 5.04 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.47 دينار

الجنية المصري 0.255 دينار

الدولار الكندي 2.84 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.30 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ154 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار

دولار بشيك المصدق 4.32 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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