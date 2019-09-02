دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته لإعادة ضريح شيخ الشّهداء وإحياء متنزهات بلدية بنغازي

بنغازي 02 سبتمبر 2019 (وال) – في إطار اهتمامه بالمظهر الجمالي لبلدية بنغازي، رغم ما تعرضت له من دمار بفعل الجماعات الإرهابية، وفي إطار سعيه لحلّ كافّة المختنقات المروريّة التي تسبب فيها تهالك بعض الطرق العامة، أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني، تعليماته بالبدء الفوري في إصلاح بعض الطرقات العامة، وإعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في المدينة.

وأجرى دولة الرئيس رفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، وعدد من المسؤولين جولة تفقدية لعدد من المتنزهات العامة في بلدية بنغازي وذلك لتفقد أوضاعها كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة في البدء الفوري لإعادة الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار في مكانه السابق بالمدينة لما له من رمزية تهم كل أهل المدينة وغيرهم.

كما أصدر تعليماته بإعادة إحياء حديقة 23 يوليو وحديقة الاستقلال بشارع جمال عبدالناصر سابقا من حيث الشكل والمرافق المتكاملة وكذلك البستنة وأعمال التشجير المصاحبة.

وفي إطار جولته في المدينة، أصدر دولة الرئيس تعليماته لصيانة الجسر الرابط بين منطقة الكيش وجليانة على الطريق المؤدي لفندق أوزو لما له من أهمية في حل المختنقات.

كما تفقّد دولته خلال الجولة عددا من المشاريع القائمة لبحث نسب الإنجاز ودقّة العمل بها.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات دورية يجريها دولة الرئيس لتفقد مشاريع الحكومة المؤقتة بالبلدية، والتي تجريها ضمن مشاريع مجلس الوزراء ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية. (وال – بنغازي) ع ع

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