ارتفاع إيرادات النفط بنسبة % 23 خلال شهر يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ارتفاع إيرادات مبيعات النفط خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة ثلاث وعشرين في المئة عن الشهر السابق، لتسجل مليارين ومئة مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت أربعمئة وثلاثة ملايين دولار.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن هذه الزيادة تأتي من ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إنه على الرغم من ارتفاع عائدات النفط، إلا أن القطاع لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة بتدهور الأوضاع الأمنية،مطالبا بتوفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، بما يضمن بقاءها، ويتيح لها مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

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