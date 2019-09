تبادل الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين يدفع أسعار النفط للانخفاض حول العالم

انخفضت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.7% ليسجل 58.83 دولار للبرميل، فيما هبط خام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.5% إلى 54.83 دولار للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

من جهته علق ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى شركة “أكسي تريدر” على ذلك قائلاً:

“لا مناص من تأثير خلافات التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية سيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي”.

