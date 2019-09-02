اقتصاد

ميناء الخمس يستقبل 4 سفن تجارية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس اليوم الاثنين عن رسو عدد من السفن في الميناء، بينها السفينة “فوي إيغر” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية على الرصيف رقم 6 وتحمل على متنها 5 ملايين و223 ألف طن من الأرز المُكيّس.

وأشارت الشركة إلى دخول السفينة “ميري أم” على الرصيف رقم 16 محملة بـ5.5 مليون طن من الدقيق المُكيّس.

واستقبل الرصيف رقم 19 في الميناء السفينة “سييرا” التي تحمل 12.5 مليون طن من القمح الصب، كما رست السفينة “سبيرت اوف دبي” على الرصيف رقم 15 وعلى متنها 329 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

ومن المتوقع دخول سفن محملة بحاويات من السلع المتنوعة غدا الثلاثاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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