ميناء الخمس يستقبل 4 سفن تجارية

كشفت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس اليوم الاثنين عن رسو عدد من السفن في الميناء، بينها السفينة “فوي إيغر” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية على الرصيف رقم 6 وتحمل على متنها 5 ملايين و223 ألف طن من الأرز المُكيّس.

وأشارت الشركة إلى دخول السفينة “ميري أم” على الرصيف رقم 16 محملة بـ5.5 مليون طن من الدقيق المُكيّس.

واستقبل الرصيف رقم 19 في الميناء السفينة “سييرا” التي تحمل 12.5 مليون طن من القمح الصب، كما رست السفينة “سبيرت اوف دبي” على الرصيف رقم 15 وعلى متنها 329 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

ومن المتوقع دخول سفن محملة بحاويات من السلع المتنوعة غدا الثلاثاء.

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