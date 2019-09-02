دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل في مكتبه بديوان الحكومة المؤقتة فخامة رئيس مجلس النواب

قرنادة 02 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وذلك لبحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الشأن العام على الساحتين المحلية والدولية.

وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة، معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد واستتبابها، إضافة إلى مشاريع الحكومة المؤقتة في مختلف البلديات.

واطلع فخامة المستشار عقيلة صالح على مستجدات العمل في هذه المشاريع ونسب إنجازها وكذلك اطمأن على استتباب الأوضاع الأمنية، حاثا على بذل المزيد من الجهد في سبيل توفير كل سبل الخدمات للمواطن حيثما كان. (وال – قرنادة) ع ع

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