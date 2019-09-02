فخامة رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا بدولة رئيس الحكومة المؤقتة ويبحث معه وعدد من الوزراء العديد من القضايا

قرنادة 02 سبتمبر 2019 (وال) – حث فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى اليوم الإثنين الحكومة المؤقتة على معالجة مرتبات المعينين من قبل الحكومة بما يضمن صرفها لهؤلاء المعينين.

تعليمات فخامة المستشار عقيلة صالح جاءت خلال زيارة أجراها اليوم لرئاسة مجلس الوزراء في منطقة قرنادة ولقائه برئيس الوزراء السيد عبدالله الثني وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، بحسب ما أفاد السيد حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وقال الصافي إن فخامة الرئيس حث الحكومة المؤقتة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، معالجة أزمة المياه في طبرق.

وأشار الصافي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لزيارة بلدية طبرق والوقوف على احتياجاتها خاصة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر تعليماته للحكومة بتكليف رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لتوفير المحولات المطلوبة لحل أزمة الكهرباء.

وفي سياق متصل، قال الصافي أن الاجتماع خلص على الاتفاق لرفع رأس مال المصرف الزراعي إلى 100 مليون دينار ليبي؛ استعدادا لموسم الحرث وتوفير الأعلاف لمربي المواشي.

من جهة أخرى، طلب فخامة رئيس مجلس النواب، بحسب الصافي، من السيد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تشديد المراقبة على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، مؤكدا على ضرورة حصر الأجانب ومعرفة أماكن إقامتهم وعملهم.

كما حث فخامته الحكومة للعمل من خلال وزير الخارجية والتعاون الدولي لتكثيف التواصل الدولي وبذل المزيد من الجهد لأجل تعزيز شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة العربية الليبية وقداسة حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة.

وأشار الصافي إلى أن الاجتماع بحث الترتيبات النهائية لاستقبال رئيس مجلس النواب بجمهورية أفريقيا الوسطى المزمع وصوله للبيضاء الثلاثاء الموافق 4سبتمبر الجاري. (وال – قرنادة) ع ع

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