 هبوط حاد في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين هبوطا بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثار المخاوف من أن يؤثر ذلك على طلب النمو العالمي وما يتبعه من إلحاق الضرر بالطلب على النفط حيث نزلت العقود الآجلة لخام برنت في جلسة افتتاح اليوم إلى 58.83 دولارا للبرميل منخفضة بمقدار 42 سنتا.

فيما انخفض خام القياس الامريكي غرب تكساس 27 سنتا مسجلا 54.83 دولارا للبرميل.

تجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة بدأت بفرض رسوم نسبتها البالغة 15 % على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، وردت الصين من جهتها على هذه الضرائب بفرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

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