هيأة الاتصالات والمعلوماتية تبحث مشاكل القطاع في ترهونة

بنغازي 02 سبتمبر 2019 (وال)- عقد نائب رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة الأثنين، اجتماعًا مع عميد بلدية ترهونة عياد البي.

هذا وناقش المهندس عبد الحكيم الخراز خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيأة في بنغازي، بحضور مدير إدارة الفروع بالهيأة المهندس أحمد الورفلي, مدير الهيأة فرع المنطقة الغربية المهندس رفيق الجنجان، ما تعانيه البلدية من مشاكل في قطاع الاتصالات، وتذليل كافة الصعاب في مباشرة الهيأة مهامها في المنطقة الغربية.

كما تم خلال الاجتماع بحث آلية التنسيق في كيفية مُباشرة مهام مدير فرع المنطقة الغربية من مدينة ترهونة، ومعاينة مقرات التابعة لقطاع الاتصالات لمباشرة العمل بها.

وبدوره، أكد عميد بلدية ترهونة عياد البي على إن العاملين بالهيأة، محل ترحاب من جميع الجهات في المدينة، وأنه سيتم توفير المناخ المناسب للعمل بالمدينة. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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