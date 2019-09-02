هيأة الكهرباء في الحكومة المؤقتة تبحث إنشاء محطة كهربائية بالمنطقة الشرقية

البيضاء 02 سبتمبر 2019 (وال)- عقد بمقر الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء، الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بالعطاءات في الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إن الاجتماع هو الثاني للجنة العطاءات، وذلك لبحث إنشاء محطة كهرباء غرب بنغازي ذات “الدورة المزدوجة” كهرباء وماء بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 2000 ميغاوات.

وأضاف ربيع خليفة أن الاجتماع ترأسته اللجنة المكلفة بالمشروع، وبحضور ديوان المحاسبة، والشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع المحطة وهي: شركة سيمنس الألمانية، شركة GE الأمريكية.

وأشار ربيع خليفة إلى أن هذه الشركات من الشركات الرائدة عالميًا في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمحطات الكهربائية.

وأوضح ربيع خليفة أنه تم خلال الاجتماع أيضًا الاتفاق على الكثير من النقاط المهمة في المشروع، وتوضيح بعض الملاحظات في نطاق الأعمال الخاصة لكلا الشركتين.

وذكر ربيع خليفة أنه جاري الآن الدراسة من قبل اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، والاستشاري المكلف من قبل الهيأة، وذلك لاتخاذ القرار المناسب، وتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن. ( وال- البيضاء) ف ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال